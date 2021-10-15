Sohu: российская субмарина «Хаски» с гиперзвуковыми «Цирконами» сможет легко потопить авианосцы США

Российская субмарина пятого поколения «Хаски», оснащенная гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сможет легко потопить авианосцы Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Портал Sohu пишет, что в XXI веке РФ активно работает над обновлением своего подводного флота. Одним из приоритетов для Москвы является создание подлодки пятого поколения проекта «Хаски».
Первый корабль данного проекта будет заложен в 2023-2024 годах. Спустить на воду его планируют в 2025-м.
Согласно имеющейся информации, «Хаски» разрабатывается в двух вариантах. Одна из модификаций, вооруженная гиперзвуковыми ракетами «Циркон», будет предназначена для уничтожения крупных кораблей.
«Хаски» с «Цирконами» сможет легко отправить на дно американские авианосцы, отмечает Sohu.
Как сообщалось ранее в пятницу, бывший израильский разведчик Яков Кедми заявил, что три российские субмарины способны «полностью и надолго» обесточить США в течение десяти минут.
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