Sohu: российская субмарина «Хаски» с гиперзвуковыми «Цирконами» сможет легко потопить авианосцы США

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15 октября 2021, 10:00 Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец Theodore Roosevelt, US Navy / globallookpress.com

Российская субмарина пятого поколения «Хаски», оснащенная гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сможет легко потопить авианосцы Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что в XXI веке РФ активно работает над обновлением своего подводного флота. Одним из приоритетов для Москвы является создание подлодки пятого поколения проекта «Хаски».

Первый корабль данного проекта будет заложен в 2023-2024 годах. Спустить на воду его планируют в 2025-м.

Согласно имеющейся информации, «Хаски» разрабатывается в двух вариантах. Одна из модификаций, вооруженная гиперзвуковыми ракетами «Циркон», будет предназначена для уничтожения крупных кораблей.

«Хаски» с «Цирконами» сможет легко отправить на дно американские авианосцы, отмечает Sohu.

Как сообщалось ранее в пятницу, бывший израильский разведчик Яков Кедми заявил, что три российские субмарины способны «полностью и надолго» обесточить США в течение десяти минут.

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