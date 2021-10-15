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Бывший разведчик Кедми: три российские подлодки могут «полностью и надолго» обесточить США за десять минут

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Бывший разведчик Кедми: три российские подлодки могут «полностью и надолго» обесточить США за десять минут
Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Три российские субмарины могут «полностью и надолго» обесточить Соединенные Штаты за десять минут. На это в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева указал некоторое время назад Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

«В США 170 электростанций. Три подлодки, два залпа, и в течение десяти минут страна обесточена полностью и надолго. Страны нет! Никто ничего не сможет сделать», — отметил Кедми.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, на китайском портале Baijiahao разместили публикацию, где говорится о том, что Вашингтон не осмелится воевать с Москвой из-за страха перед ее ядерным оружием и ракетами.

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