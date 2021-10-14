Baijiahao: США не осмелятся воевать с Россией из-за страха перед ее ядерным оружием и ракетами

США не осмелятся воевать с Российской Федерацией из-за страха перед ее ядерным оружием и ракетами. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
«Чтобы помешать развитию России, Соединенные Штаты и НАТО ввели экономические санкции. Но они не смогли остановить РФ и сдержать ее военно-технический прогресс», — пишет портал Baijiahao.
Сайт отмечает, что Москва обладает не только ядерным оружием, но и передовыми ракетами. Из-за страха перед средствами поражения, имеющимися в распоряжении России, Вашингтон не осмелится начать с ней войну, указывается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее в четверг, бывший разведчик из Израиля Яков Кедми предрек, что одна гиперзвуковая ракета «Циркон» с ядерным зарядом сможет уничтожить всю авианосную группу США.
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