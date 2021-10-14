Baijiahao: США не осмелятся воевать с Россией из-за страха перед ее ядерным оружием и ракетами

Аргументы Недели → В мире 13+

14 октября 2021, 12:42 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

США не осмелятся воевать с Российской Федерацией из-за страха перед ее ядерным оружием и ракетами. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

«Чтобы помешать развитию России, Соединенные Штаты и НАТО ввели экономические санкции. Но они не смогли остановить РФ и сдержать ее военно-технический прогресс», — пишет портал Baijiahao.

Сайт отмечает, что Москва обладает не только ядерным оружием, но и передовыми ракетами. Из-за страха перед средствами поражения, имеющимися в распоряжении России, Вашингтон не осмелится начать с ней войну, указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее в четверг, бывший разведчик из Израиля Яков Кедми предрек, что одна гиперзвуковая ракета «Циркон» с ядерным зарядом сможет уничтожить всю авианосную группу США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости