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Военные ВМС США, не прошедшие вакцинацию против COVID-19 к 28 ноября, подлежат увольнению

, 12:37 Источник: ТАСС

Военные ВМС США, не прошедшие вакцинацию против COVID-19 к 28 ноября, подлежат увольнению
американские солдаты, pixabay.com

В директиве командования американских ВМС, которая была обнародована накануне, говорится, что все военнослужащие Военно-морских сил, которые не пройдут к 28 ноября вакцинацию от COVID-19, будут уволены.

В документе подчеркивается, что моряки должны быть готовы к выполнению работы в любое время, в любом регионе мира, включая те, где показатели вакцинации против коронавирусной инфекции низкие, а темпы распространения болезни высокие.

Известно, что командование ВМС допускает исключения для отдельных лиц, в частности, по медицинским причинам.

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