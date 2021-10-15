Военные ВМС США, не прошедшие вакцинацию против COVID-19 к 28 ноября, подлежат увольнению

Аргументы Недели → В мире 13+

15 октября 2021, 12:37 Источник: ТАСС

американские солдаты, pixabay.com

В директиве командования американских ВМС, которая была обнародована накануне, говорится, что все военнослужащие Военно-морских сил, которые не пройдут к 28 ноября вакцинацию от COVID-19, будут уволены.

В документе подчеркивается, что моряки должны быть готовы к выполнению работы в любое время, в любом регионе мира, включая те, где показатели вакцинации против коронавирусной инфекции низкие, а темпы распространения болезни высокие.

Известно, что командование ВМС допускает исключения для отдельных лиц, в частности, по медицинским причинам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости