Avia.pro: российские вертолеты Ка-52 на границе Сирии не допускают прорыва войск Турции в арабскую республику

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15 октября 2021, 12:04 Источник: Avia.pro

Вертолеты Ка-52, MOD Russia / globallookpress.com

Российские вертолеты Ка-52 на границе Сирии не допускают прорыва турецких войск на территорию арабской республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что граница между Сирией и Турцией «постоянно» патрулируется российскими Ка-52. Сайт отмечает, что вертолеты не допускают прорыва сил Анкары.

Турецкая сторона намеревалась перебросить в Сирию «несколько тысяч своих военнослужащих, танки, артиллерию и иное вооружение», указывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в пятницу, китайский ресурс Baijiahao спрогнозировал, что Китай «протянет руку помощи России» в случае начала войны Москвы с Соединенными Штатами.

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