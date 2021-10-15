Генпрокуратура РФ запросила у Черногории выдачу Исмаилова

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15 октября 2021, 10:50 Источник: РИА "Новости"

Тельман Исмаилов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Генпрокуратура РФ направила властям Черногории запрос об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова для его привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что запрос от 7 октября о выдаче Тельмана Исмаилова в Российскую Федерацию в целях привлечения гражданина к уголовной ответственности по дипломатическим каналам направлен в министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории.

Напомним, ранее адвокат бизнесмена Марина Русакова заявила, что 12 ноября суд в Подгорице будет рассматривать заявление Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища.

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