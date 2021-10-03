Певец Авраам Руссо высказался о задержании Тельмана Исмаилова

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3 октября 2021, 16:37 Источник: 5-tv.ru

Авраам Руссо, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Авраам Руссо высказался о задержании предпринимателя Тельмана Исмаилова, бывшего владельца Черкизовского рынка. Артист считал, что ресторатору не удастся всю свою жизнь уклоняться от правосудия.

Певец подчеркнул, что вчера узнал о задержании Исмаилова в Черногории. Он сказал, что ранее думал, что это скоро случится. “Дело о похищении уже идет. Уже двоих осудили. Он является главным фигурантом этого дела. Ждут его здесь. Суд. И Следственный комитет. Все ждут, чтобы его судили”, - сказал Руссо.

Ранее поступала информация о том, что предприниматель является основным фигурантом дела о похищении Руссо. Следствие считает, что Исмаилов привез певца в конце 2004 года в ресторан “Прага”, после чего вместе с другими людьми избил артиста в кабинете. Далее Руссо не выпускали из дома бизнесмена в столичном регионе. Певец был вынужден выполнить все требования ресторатора. При этом лишь в 2018 году он заявил о произошедшем с ним.

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