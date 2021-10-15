Матвиенко: выступление Путина на III Евразийском женском форуме показывает отношение РФ к важности гендерного равенства

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15 октября 2021, 09:45

спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ключевым событием III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге является выступление президента России Владимира Путина.

Валентина Матвиенко уточнила, что выступление главы государства демонстрирует отношение России к важности гендерного равенства и дает сигнал всем участникам Форума, что работа ведется не зря.

Председатель Совфеда в беседе с RT уточнила, что Владимир Путин в рамках своей речи указал на необходимость создания условий, для того чтобы каждая женщина имела возможность раскрыть свой потенциал и не вынуждена была делать выбор между карьерой и семьей.

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