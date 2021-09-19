Матвиенко заявила, что ожидает существенного обновления состава Госдумы

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19 сентября 2021, 13:23 Источник: ТАСС

спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в разговоре с журналистами в воскресенье, 19 сентября, что ожидает существенного обновления состава Государственной думы в результате выборов.

Валентина Матвиенко отметила, что ранее смотрела списки партий, а также призналась, что ожидает существенного обновления состава Государственной думы. "Это хорошо. Здесь тоже нужен баланс опыта и новых лиц с новыми взглядами", – подчеркнула председатель Совфеда.

По словам Матвиенко, с предыдущим составом ГД у Совета Федерации было быстрое, содержательное и конструктивное взаимодействие.

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