Матвиенко заявила, что ожидает существенного обновления состава Госдумы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в разговоре с журналистами в воскресенье, 19 сентября, что ожидает существенного обновления состава Государственной думы в результате выборов.
Валентина Матвиенко отметила, что ранее смотрела списки партий, а также призналась, что ожидает существенного обновления состава Государственной думы. "Это хорошо. Здесь тоже нужен баланс опыта и новых лиц с новыми взглядами", – подчеркнула председатель Совфеда.
По словам Матвиенко, с предыдущим составом ГД у Совета Федерации было быстрое, содержательное и конструктивное взаимодействие.
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