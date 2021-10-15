Депутат Европарламента от Чехии Конечна сообщила о серьезных ограничениях для привитых «Спутником V» граждан

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15 октября 2021, 09:05

шприц, Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Депутат Европарламента от Чехии Катержина Конечна обратила внимание ЕК на проблемы, с которыми сталкиваются проживающие на европейской территории люди, привитые вакциной "Спутник V".

Евродепутат отметила, что граждане Европейского союза, а также стран, которые не входят в объединение, привившиеся российским "Спутником V", сталкиваются с серьезными ограничениями из-за невозможности получить ковид-сертификат в Европе.

Катержина Конечна, как сообщает RT, заметила, что, в частности, ЕК признает сертификаты о вакцинации, выданные в Сан-Марино, а Италия, которая окружает Сан-Марино, их не признает. Парламентарий поинтересовалась, взаимодействует ли Еврокомиссия с итальянскими властями, чтобы решить данную проблему.

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