Аргументы Недели В мире 13+

Депутат Европарламента от Чехии Конечна сообщила о серьезных ограничениях для привитых «Спутником V» граждан

, 09:05

Депутат Европарламента от Чехии Конечна сообщила о серьезных ограничениях для привитых «Спутником V» граждан
шприц, Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Депутат Европарламента от Чехии Катержина Конечна обратила внимание ЕК на проблемы, с которыми сталкиваются проживающие на европейской территории люди, привитые вакциной "Спутник V".

Евродепутат отметила, что граждане Европейского союза, а также стран, которые не входят в объединение, привившиеся российским "Спутником V", сталкиваются с серьезными ограничениями из-за невозможности получить ковид-сертификат в Европе.

Катержина Конечна, как сообщает RT, заметила, что, в частности, ЕК признает сертификаты о вакцинации, выданные в Сан-Марино, а Италия, которая окружает Сан-Марино, их не признает. Парламентарий поинтересовалась, взаимодействует ли Еврокомиссия с итальянскими властями, чтобы решить данную проблему.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Эксперт Виталий Третьяков спрогнозировал распад Украины в случае выполнения Киевом минских соглашений

Эксперт Виталий Третьяков спрогнозировал распад Украины в случае выполнения Киевом минских соглашений

Выполнение Киевом минских договоренностей об урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса приведет к распаду Украины. Соответствующий прогноз озвучил российский эксперт Виталий Третьяков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью