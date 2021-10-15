Центр имени Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию вакцины «Спутник V»

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15 октября 2021, 07:43 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Pool/Keystone Press Agency

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования "Спутника V" завершились, были поданы документы для постоянной регистрации вакцины.

Подчеркивается, что поданные документы для постоянной регистрации препарата в настоящий момент находятся на стадии рассмотрения.

Напомним, вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" была зарегистрирована на территории России с условием обязательного проведения клинического исследования. Подобная практика действует и в других странах мира.

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