Читатели болгарского портала предложили Западу изменить политику в адрес России, чтобы получить газ

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14 октября 2021, 22:43 Источник: ИноСМИ

плита, фото: pixels.com

Читатели болгарского интернет-портала прокомментировали разногласия между Россией и Брюсселем по вопросу поставок газа. Сейчас в Европе наблюдается рекордное повышение цен на голубое топливо.

Пользователи считают, что зарубежным лидерам следует изменить политику в адрес России.

Один из комментаторов предложил увеличить поставки газа после признания Крыма.

«Вопрос с российским газом нужно решать согласно принципам демократии - организовать всеобщий поименный опрос жителей городов и деревень ЕС: кто хочет российский газ - получит его, кто не хочет - не получит»,- продолжил другой пользователь.

Нашлись и те, кто уверен, что ответственность за случившееся несут и европейцы.

«Европа не готова к энергетической независимости. Сейчас мы разгребаем последствия действий неграмотных или коррумпированных политиков»,- отметил читатель.

Другой предположил, что европейцы хотят покупать газ «по ценам 2018 года», а не по рыночным. По его словам, в таком случае они его не получат.

«Зеленой сделкой Европа прострелила себе ногу»,- добавил комментатор.

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