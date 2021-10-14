Глава МИД Венгрии заявил о возможности для увеличения поставок газа из «Турецкого потока»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто прокомментировал новые договоренности с «Газпромом» об увеличении поставок газа из «Турецкого потока».
«Физически возможность для увеличения поставок газа есть, потому что интерконнектор из Сербии имеет мощность 8,5 миллиарда кубометров, а сейчас "Газпромом" забронировано 32% мощности на этот период времени»,- пояснил он.
Сийярто отметил, что страны не ведут переговоры на эту тему, поскольку 27 сентября заключили долгосрочный контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год в течение последующих 15 лет.
«Если вы подписываете контракт на 15 лет, вы никогда не концентрируетесь на текущем дне. В долгосрочной перспективе цена будет хорошей»,- добавил дипломат.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.