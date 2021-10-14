Глава МИД Венгрии заявил о возможности для увеличения поставок газа из «Турецкого потока»

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14 октября 2021, 21:39 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто прокомментировал новые договоренности с «Газпромом» об увеличении поставок газа из «Турецкого потока».

«Физически возможность для увеличения поставок газа есть, потому что интерконнектор из Сербии имеет мощность 8,5 миллиарда кубометров, а сейчас "Газпромом" забронировано 32% мощности на этот период времени»,- пояснил он.

Сийярто отметил, что страны не ведут переговоры на эту тему, поскольку 27 сентября заключили долгосрочный контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год в течение последующих 15 лет.

«Если вы подписываете контракт на 15 лет, вы никогда не концентрируетесь на текущем дне. В долгосрочной перспективе цена будет хорошей»,- добавил дипломат.

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