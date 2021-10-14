Спикер парламента Чехии Вондрачек: Земан болен, но в хорошем настроении

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14 октября 2021, 21:51 Источник: РИА Новости

Милош Земан, фото: Katerina Sulova/CTK/ globallookpress.com

Спикер чешского парламента Радек Вондрачек рассказал о самочувствии главы республики Милоша Земана. Президент находится на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге.

«У меня была возможность поговорить с господином президентом. Он рассказывал анекдоты, имел хорошее настроение. Конечно, он болен, находится в палате интенсивной терапии», - поделился он.

Вондрачек отметил, что Земан, несмотря на болезнь, в состоянии исполнять обязанности главы государства, и госпитализация не является поводом для передачи его полномочий на других политиков. По его словам, чешский лидер подписал решение о созыве первого заседания нового состава парламента 8 ноября. Спикер добавил, что президент «собственноручно подписал данный документ».

Напомним, что Земана госпитализировали 10 октября. Издание Deník N со ссылкой на источники в окружении президента Чехии писало, что он страдает печеночной энцефалопатией.

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