Avia.pro: после турецких обвинений России по Сирии Москва отправила в арабскую республику корабль, груженный бронетехникой

После турецких обвинений России по Сирии Москва отправила в арабскую республику большой десантный корабль, груженный бронетехникой. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Некоторое время назад руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил РФ в том, что она не выполнила свои обязательства по зачистке севера Сирии от курдских вооруженных формирований.
Портал Avia.pro пишет, что после этого и других подобных заявлений представителей официальной Анкары Москва отправила в Сирию большой десантный корабль «Орск», груженный бронетехникой. Согласно имеющейся информации, данное судно способно вмещать до двадцати основных боевых танков.
Ранее в четверг тот же сайт сообщил, что российские вертолеты Ка-52 отработали тактический прием «смертельная карусель» над позициями турецких войск в районе города Джараблуса.
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