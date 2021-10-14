Avia.pro: российские вертолеты Ка-52 отработали прием «смертельная карусель» над позициями войск Турции в Сирии

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14 октября 2021, 08:40 Источник: Avia.pro

Вертолеты Ка-52, MOD Russia / globallookpress.com

Российские вертолеты Ка-52 отработали прием «смертельная карусель» над позициями войск Турции в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах СМИ.

Некоторое время назад в окрестностях сирийского населенного пункта Мареа был сбит российский беспилотник «Орлан-10». Предполагается, что против дрона применили турецкий комплекс радиоэлектронной борьбы, отмечает портал Avia.pro.

Сайт пишет, что после данного инцидента вертолеты Ка-52 отработала тактический прием «смертельная карусель» над позициями военных Турции в районе города Джараблуса. В процитированной публикации указывается на то, что данный прием является «уникальным».

Как сообщалось ранее в четверг, бывший израильский разведчик Яков Кедми спрогнозировал, что одна гиперзвуковая ракета «Циркон» с ядерным зарядом сможет уничтожить всю авианосную группу США.

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