Австрийский депутат Хольцляйтнер упала в обморок во время выступления на заседании парламента

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13 октября 2021, 22:27 Источник: Kronen Zeitung.ъ

Эва-Мария Хольцляйтнер, Martin Juen via www.imago-images/www.imago-images.de

Австрийский депутат от социал-демократов Эва-Мария Хольцляйтнер в рамках выступления на заседании национального совета Австрии в среду, 13 октября, упала в обморок. Об этом сообщили журналисты.

Согласно последней информации, данный инцидент произошел во время внеочередного заседании парламента. Эва-Мария Хольцляйтне испытала приступ слабости в ходе своего выступления за трибуной и упала на пол. Депутату незамедлительно оказали медицинскую помощь, вследствие чего через несколько минут она вернулась к речи.

Впоследствии Хольцляйтнер выразила коллегам, которые помогли ей, благодарность, а также заявила, что чувствует себя хорошо.

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