Задержанная за отказ надеть маску в МФЦ москвичка написала заявления на полицейских, которые вынесли её из здания

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27 июня 2021, 20:41 Источник: Новая газета

В соцсети попала видеозапись, как сотрудники полиции волокут по асфальту женщину, задержанную 25 июня в здании МФЦ без маски. На видео запечатлено, как она сопротивляется и кричит, что ее около МФЦ в машине ждет дочь. Автор видео говорит, что задержанная упала в обморок.

Имя задержанной москвички - Валентина Муженская. Это ее полицейские задержали и вынесли из здания МФЦ за отказ надеть маску. Женщина написала заявления в Следственный комитет и МВД.

В отделении полиции она провела около 5-6 часов. В тот же вечер женщина прошла медосвидетельствование. По ее словам, врачи зафиксировали у нее наличие синяков, ушибов, ссадины рук и ног.

Москвичка рассказала, что сняла маску, пока ждала своей очереди в МФЦ. Сотрудники к ней подошли попросили надеть маску. Она сослалась на плохое самочувствие и тошноту и пообещала надеть маску, как подойдет ее очередь, и она в маске сядет к окошку.

Но сотрудники МФЦ вызвали полицию. Наряд приехал, когда женщина сидела в маске, дождавшись своей очереди на прием. Полицейские предложили Муженской «пройти» с ними. Она отказалась. После этого стражи порядка вынесли ее из здания.

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