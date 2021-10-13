Судно ВМС Украины получило повреждение в акватории Черного моря

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13 октября 2021, 22:05 Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

В акватории Черного моря судно Военно-морских сил Украины получило повреждения из-за ухудшения погодных условий. Соответствующую информацию предоставили в среду в пресс-службе украинских ВМС.

Согласно последним данным, в результате резкого ухудшения погоды возникла аварийная ситуация, следствием которой стало повреждение судна Военно-морских сил Украины.

После оценки обстановки специалистами было решено поставить корабль на якорь для проведения необходимых работ по борьбе за живучесть. К настоящему моменту не уточняется, о повреждении какого характера идет речь.

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