Аргументы Недели В мире 13+

Судно ВМС Украины получило повреждение в акватории Черного моря

, 22:05 Источник: РИА "Новости"

Судно ВМС Украины получило повреждение в акватории Черного моря
морской бинокль, pixabay.com

В акватории Черного моря судно Военно-морских сил Украины получило повреждения из-за ухудшения погодных условий. Соответствующую информацию предоставили в среду в пресс-службе украинских ВМС.

Согласно последним данным, в результате резкого ухудшения погоды возникла аварийная ситуация, следствием которой стало повреждение судна Военно-морских сил Украины.

После оценки обстановки специалистами было решено поставить корабль на якорь для проведения необходимых работ по борьбе за живучесть. К настоящему моменту не уточняется, о повреждении какого характера идет речь. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью