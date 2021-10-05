Корабли Грузии и НАТО провели совместные учения в акватории Черного моря

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5 октября 2021, 14:25 Источник: ТАСС

бинокль, pixabay.com

В Черном море состоялись совместные учения кораблей береговой охраны погранполиции Грузии и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). Об этом заявили в пресс-службе грузинского МВД.

Начальник штаба Второй постоянной противоминной группы НАТО Алесио ди Стефано в свою очерель заявил, что учения помогают береговой охране Грузии лучше ознакомиться с доктринами Североатлантического альянса, концепциями, процедурами, а также самым лучшим опытом в проведении морских операций.

Уточняется, что целью учений в акватории Черного моря являлось повышение совместимости между морскими силами Грузии и НАТО, а также усиление обороноспособности страны.

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