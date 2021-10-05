Депутат парламента Швеции Пюсс заявил о необходимости вступления страны в НАТО
5 октября 2021, 11:04
Утром во вторник, 5 октября, стало известно, что депутат парламента Швеции Ларс Пюсс и его коллеги вынесли на рассмотрение риксдага предложение о вступлении страны в Североатлантический альянс.
Парламентарий объяснил необходимость вступления Швеции в НАТО, в частности, "действиями России". Ларс Пюсс подчеркнул, что из существующих опций присоединение к альянсу является единственным разумным вариантом, учитывая, что происходящее вокруг страны весьма беспокоит шведские власти, передает RT.
Депутат парламента Швеции, в частности, упомянул о якобы "провокационных действиях РФ" в Балтийском море и уточнил, что это напоминает о "временах холодной войны".
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