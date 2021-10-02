Американский аналитик Рик Розофф: НАТО готовится к «роботизированной войне» с Россией

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2 октября 2021, 22:02 Источник: «ПолитРоссия»

Робототехнический комплекс «Уран-9», MOD Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс готовится к «роботизированной войне» с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал американский аналитик Рик Розофф.

Эксперт указал на то, что с 13 по 24 сентября на юго-западном побережье Португалии силы НАТО провели экспериментальные учения, в ходе которых отрабатывалось пилотирование робототехнических комплексов, действующих в связке с морскими беспилотными системами. К маневрам привлекли военных из Соединенных Штатов, Великобритании, Бельгии, Италии, Португалии, Польши, Турции, а также представителей Центра морских исследований и экспериментов НАТО.

Официально учения были названы возможностью проверить совместимость и тактику применения морских беспилотных систем, которые используют государства, входящие в западный блок.

В действительности в альянсе преследовали другие цели, полагает Рик Розофф. Он заявил, что НАТО готовится к «роботизированной войне» с Россией.

Розофф обратил внимание на то, что в ходе российско-белорусских маневров «Запад-2021», тоже состоявшихся в сентябре, Москва продемонстрировала собственные робототехнические комплексы «Уран-9» и «Нерехта». В НАТО не могли не понять, что РФ занимает лидирующие позиции в сфере производства подобных боевых систем, отметил американский аналитик.

Ранее в субботу портал Avia.pro сообщил, что российские «Град», «Ураган» и «Смерч» на вооружении армии Сирии накрыли поддерживаемых Турцией боевиков в южном Идлибе.

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