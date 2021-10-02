Avia.pro: российские «Град», «Ураган» и «Смерч» на вооружении Сирии накрыли поддерживаемых Турцией боевиков в южном Идлибе

Российские системы «Град», «Ураган» и «Смерч», состоящие на вооружении сирийской армии, накрыли поддерживаемых Турцией боевиков в южном Идлибе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что подконтрольные Дамаску силы задействовали для ударов по бандформированиям в южном Идлибе реактивные системы залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган». В процитированной публикации отмечается, что в результате боевики «не только были подавлены, но и потеряли значительное количество техники, переданной буквально несколько часов назад турецкой армией».
Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu написал, что развернутый в Калининградской области комплекс РЭБ «Мурманск-БН» позволит России «обуздать высокомерие американских военных».
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