Avia.pro: российские «Град», «Ураган» и «Смерч» на вооружении Сирии накрыли поддерживаемых Турцией боевиков в южном Идлибе

Аргументы Недели → В мире 13+

2 октября 2021, 21:29 Источник: Avia.pro

Стрельбы из РСЗО «Смерч», Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российские системы «Град», «Ураган» и «Смерч», состоящие на вооружении сирийской армии, накрыли поддерживаемых Турцией боевиков в южном Идлибе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что подконтрольные Дамаску силы задействовали для ударов по бандформированиям в южном Идлибе реактивные системы залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган». В процитированной публикации отмечается, что в результате боевики «не только были подавлены, но и потеряли значительное количество техники, переданной буквально несколько часов назад турецкой армией».

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu написал, что развернутый в Калининградской области комплекс РЭБ «Мурманск-БН» позволит России «обуздать высокомерие американских военных».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости