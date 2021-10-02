Sohu: развернутый в Калининградской области комплекс РЭБ «Мурманск-БН» позволит России «обуздать высокомерие американских военных»

Развернутый на территории Калининградской области комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» позволит Российской Федерации «обуздать высокомерие американских военных». Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.
Некоторое время назад в Калининградской области была размещена система РЭБ «Мурманск-БН». Как полагают специалисты, данный шаг имеет огромное стратегическое значение, пишет портал Sohu.
Сайт отмечает, что функционал комплекса очень велик, радиус его действия позволяет покрывать огромные расстояния. Прогнозируется, что наличие у РФ подобного вооружения станет проблемой для Соединенных Штатов и союзников Вашингтона. В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu указывается на то, что «Мурманск-БН» позволит Москве «обуздать высокомерие американских военных».
«В России развернута самая мощная в мире система радиоэлектронной борьбы дальнего действия, лучшим истребителям будет некуда спрятаться», — предрек китайский ресурс.
Как сообщалось ранее сегодня, издание NetEase написало, что, уведомив Токио о будущих учениях на Курильских островах, РФ «унизила Японию, буквально отвесив ей пощечину».
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