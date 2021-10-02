NetEase: уведомив Токио о будущих военных маневрах на Курилах, Россия «унизила Японию, буквально отвесив ей пощечину»

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2 октября 2021, 19:57 Источник: «ПолитРоссия»

Один из Курильских островов, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Уведомив Токио о будущих военных маневрах на Курильских островах, Российская Федерация «унизила Японию, буквально отвесив ей пощечину». Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

Как пишет NetEase, Москва напрямую сообщила японской стороне, что с 3 по 9 октября собирается провести учения на Курилах в непосредственной близости от территории восточноазиатского государства. Предположительно речь идет о ракетных пусках.

«Этим стоит насладиться. Россия унизила Японию, буквально отвесив ей пощечину», — отметило китайское издание.

В его материале, пересказанном «ПолитРоссией», указывается, что военные РФ намерены «освятить меч на пороге Японии».

«Но что Токио может сделать с российской армией? Ничего», — констатировали в NetEase.

Как сообщалось ранее в субботу, портал Baijiahao написал, что глава МИД РФ Сергей Лавров «был безжалостен к США» на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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