Baijiahao: Сергей Лавров «был безжалостен к США» на 76-й сессии Генассамблеи ООН

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2 октября 2021, 15:14 Источник: «ПолитРоссия»

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров «был безжалостен к США» на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Как пишет портал Baijiahao, Лавров, выступая на Генассамблее, подверг критике Вашингтон за то, что тот присвоил себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. Глава МИД РФ прямо заявил, что американское руководство делит мир на «своих» и «чужих» и вмешивается во внутренние дела неугодных государств.

Отдельно дипломат указал на провал операции Вашингтона в Афганистане.

Китайский сайт отмечает, что Сергей Лавров «был безжалостен к США».

«Кажется, только Россия осмеливается вот так атаковать Соединенные Штаты в лоб, а другие страны не могут решиться на это», — также говорится в публикации Baijiahao.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков озвучил мнение, по которому противники Москвы попытаются «нанести Цусиму» России в Донбассе и Сирии.

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