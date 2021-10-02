Игорь Стрелков: противники Москвы попытаются «нанести Цусиму» России в Донбассе и Сирии

Аргументы Недели → В мире 13+

2 октября 2021, 14:14

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Противники Москвы попытаются «нанести Цусиму» России в Донбассе и Сирии. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.

«Донбасс и Сирия – это два наиболее вероятных места, где Российской Федерации будет нанесена Цусима (поражение, подобное тому, которое произошло в ходе русско-японской войны 1905 года, — АН) — новая, позорная, унизительная. По крайней мере, попытка будет нанести Цусиму нам», — отметил Стрелков в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ».

Согласно официальной позиции России, страна не является участницей конфликта в Донбассе. При этом в отечественном экспертном сообществе неоднократно высказались прогнозы о том, что Москва может вмешаться в противостояние, если Киев пойдет в наступление на ДНР и ЛНР.

Как сообщалось ранее сегодня, аналитик Владимир Евсеев предрек, что в случае полномасштабной войны с РФ Украина потеряет часть своей территории.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости