Аналитик Владимир Евсеев: в случае полномасштабной войны с Россией ВСУ будут разгромлены, Украина потеряет часть территории

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2 октября 2021, 09:37 Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае полномасштабной войны с Россией Вооруженные силы Украины будут разгромлены, страна потеряет часть территории. Об этом в разговоре со СМИ заявил отечественный аналитик Владимир Евсеев.

«Если начнется полномасштабный конфликт, я как военный эксперт могу дать единственный прогноз. Украинские Вооруженные силы будут разгромлены, и Украина потеряет часть своей территории», — отметил Евсеев.

Специалист добавил, что вооруженное столкновение с РФ может инициировать Киев. Москва в войне с соседним государством не заинтересована, указал собеседник журналистов.

Ранее сегодня сообщалось, что офис украинского президента Владимира Зеленского обозначил 2030 год как дату «возвращения» Крымского полуострова.

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