В случае полномасштабной войны с Россией Вооруженные силы Украины будут разгромлены, страна потеряет часть территории. Об этом в разговоре со СМИ заявил отечественный аналитик Владимир Евсеев.
«Если начнется полномасштабный конфликт, я как военный эксперт могу дать единственный прогноз. Украинские Вооруженные силы будут разгромлены, и Украина потеряет часть своей территории», — отметил Евсеев.
Специалист добавил, что вооруженное столкновение с РФ может инициировать Киев. Москва в войне с соседним государством не заинтересована, указал собеседник журналистов.
Ранее сегодня сообщалось, что офис украинского президента Владимира Зеленского обозначил 2030 год как дату «возвращения» Крымского полуострова.
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