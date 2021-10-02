Офис президента Зеленского: Украина «вернет» Крым «в 2030 году»
2 октября 2021, 07:25
Украина «вернет» Крымский полуостров «в 2030 году». Такая дата фигурирует в подготовленной офисом украинского президента стратегии развития страны, с которой познакомили парламентскую фракцию партии «Слуга народа».
Интернет-издание «Русская весна» пишет, что на одном из слайдов в презентации был обозначен срок «возвращения» Крыма. Из стратегии офиса Владимира Зеленского следует, что это произойдет «в 2030 году».
Крым весной 2014 года вошел в состав России после проведенного в регионе референдума. Официальный Киев итоги голосования не признал.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Baijiahao отметил, что Украина ради США и НАТО превратила себя в «пороховую бочку, поставив под угрозу мир во всей Европе».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.