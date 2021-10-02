Аргументы Недели → В мире 13+

2 октября 2021, 07:25

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Украина «вернет» Крымский полуостров «в 2030 году». Такая дата фигурирует в подготовленной офисом украинского президента стратегии развития страны, с которой познакомили парламентскую фракцию партии «Слуга народа».

Интернет-издание «Русская весна» пишет, что на одном из слайдов в презентации был обозначен срок «возвращения» Крыма. Из стратегии офиса Владимира Зеленского следует, что это произойдет «в 2030 году».

Крым весной 2014 года вошел в состав России после проведенного в регионе референдума. Официальный Киев итоги голосования не признал.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Baijiahao отметил, что Украина ради США и НАТО превратила себя в «пороховую бочку, поставив под угрозу мир во всей Европе».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости