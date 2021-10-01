Украина ради Соединенных Штатов и Североатлантического альянса превратила себя в «пороховую бочку, поставив под угрозу мир во всей Европе». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Портал Baijiahao пишет, что Украина, не признавшая результаты прошлогодних президентских выборов в Белоруссии и проводящая на своей территории военные учения НАТО, испортила отношения с Минском.
«Причина, по которой Киев превратил доброго соседа во врага, связана с желанием Украины служить пушечным мясом для Запада», — отметил ресурс.
В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Baijiahao также указывается на то, что Украина ради США и НАТО превратила себя в «пороховую бочку, поставив под угрозу мир во всей Европе».
Как сообщалось ранее сегодня, бывший глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж выступил с заявлением, согласно которому Запад не принимает Киев в Североатлантический альянс потому, что не готов к конфронтации с Москвой.
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