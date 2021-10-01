Экс-глава Службы внешней разведки Украины Маломуж: Запад не принимает Киев в НАТО потому, что не готов к конфронтации с Россией
1 октября 2021, 07:44
Запад не принимает Киев в Североатлантический альянс потому, что не готов к конфронтации с Российской Федерацией. С соответствующим объяснением выступил Николай Маломуж, бывший руководитель украинской Службы внешней разведки.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Маломужа, «ни НАТО, ни США, ни Германия, ни Великобритания» не готовы к конфронтации с Москвой.
«Это глобальная причина, которая не позволяет Украине вступить в НАТО», — отметил экс-глава Службы внешней разведки.
Как сообщалось ранее в пятницу, китайский портал Baijiahao написал, что РФ может нанести «интенсивный» ядерный удар по Великобритании, Франции и Германии в случае войны.
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