Baijiahao: Россия может нанести «интенсивный» ядерный удар по Великобритании, Франции и Германии в случае войны

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1 октября 2021, 07:07 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может нанести «интенсивный» ядерный удар по Великобритании, Франции и Германии в случае военного конфликта. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao рассмотрел сценарий, предполагающий объединение усилий Лондона, Парижа и Берлина для вооруженного противостояния с Москвой. Сайт констатировал, что в распоряжении России находятся чуть более шести тысяч ядерных боеголовок. Франция имеет 290 зарядов, Британия — 215, ФРГ средствами массового поражения не обладает.

Китайский ресурс отметил, что благодаря своему преимуществу в числе боеголовок РФ в случае войны может нанести «интенсивный» ядерный удар по странам-противникам. При этом европейским государствам «сильно повезет, если они не будут стерты с лица земли».

«Если Британия, Франция и Германия объединится для борьбы с Россией, это будет похоже на удар яйца о камень», — пишет Baijiahao.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Евгений Сатановский высказал точку зрения, согласно которой США «непрерывно и открыто ведут подготовку к войне против России» в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

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