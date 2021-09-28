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Сатановский: США «непрерывно и открыто ведут подготовку к войне против России» в Восточной Европе и на постсоветском пространстве

, 16:04

Сатановский: США «непрерывно и открыто ведут подготовку к войне против России» в Восточной Европе и на постсоветском пространстве
Американский военный, Sgt. JVonnta Taylor / globallookpress.com

Соединенные Штаты «непрерывно и открыто ведут подготовку к войне против России» в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Соответствующую точку зрения высказал отечественный политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал в своем Telegram обвинения американских конгрессменов в том, что армия РФ ведет разведывательную деятельность в отношении США. По словам Сатановского, подобные утверждения «верны с точностью до обратного».

«Штаты непрерывно и открыто ведут подготовку к войне против России, в том числе в Восточной Европе и на постсоветском пространстве...», — написал политолог.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu отметил, что разрабатываемые американцами бомбардировщики B-21 не смогут в одиночку уничтожить системы С-400.

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