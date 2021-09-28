Sohu: разрабатываемые США бомбардировщики B-21 не смогут в одиночку уничтожить российские комплексы С-400

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28 сентября 2021, 13:25 Источник: «ПолитРоссия»

Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Разрабатываемые Соединенными Штатами стелс-бомбардировщики B-21 не смогут в одиночку уничтожить российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu прокомментировал озвученное в американском военном сообществе мнение о том, что самолеты B-21 станут «убийцами» российских средств ПВО, в частности, систем С-400.

Сайт отмечает, что B-21 не смогут уничтожить С-400 в одиночку. В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu указывается на то, что данные комплексы всегда работают под прикрытием. Если военные США решат бросить против С-400 бомбардировщики без поддержки со стороны других боевых средств, то рискуют потерять свои самолеты, пишет китайский ресурс.

Ранее во вторник сообщалось, что американский эксперт Рик Розофф высказал точку зрения, согласно которой НАТО готовится к «полноценной военной провокации» близ Калининграда.

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