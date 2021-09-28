Американский аналитик Рик Розофф: НАТО готовится к «полноценной военной провокации» близ российского Калининграда

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28 сентября 2021, 12:43 Источник: «ПолитРоссия»

Военный, US Army / globallookpress.com

Североатлантический альянс готовится к «полноценной военной провокации» близ российского Калининграда. Соответствующую точку зрения высказал американский аналитик Рик Розофф.

Эксперт рассказал, что некоторое время назад штаб-сержант польской армии Марцин Седлецкий был удостоен награды «Лучший солдат структуры сил НАТО». Седлецкого отметили в том числе за участие в работе штаба многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток».

Розофф указал на то, что данный штаб целиком координирует деятельность четырех боевых групп альянса в Польше и Прибалтике. Также с 2016 года на территории штаба происходит формирование 18-й «Железной» механизированной дивизии. Ее основная задача — находиться в полной готовности, чтобы в случае необходимости быть переброшенной к российской границе в Калининградской области.

Резюмируя, аналитик отметил, что НАТО готовится к «полноценной военной провокации» близ Калининграда.

Как сообщалось ранее во вторник, китайский портал Sohu написал, что Россия могла уничтожить над Тихим океаном американский стратегический бомбардировщик B-52H в случае его вторжения в воздушное пространство РФ.

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