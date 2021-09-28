Sohu: Россия могла уничтожить над Тихим океаном американский бомбардировщик B-52H в случае его вторжения в пространство РФ

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28 сентября 2021, 08:44 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик B-52H, U.S. Air Force / globallookpress.com

Россия могла уничтожить над Тихим океаном американский стратегический бомбардировщик B-52H в случае его вторжения в воздушное пространство РФ. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

На прошлой неделе три истребителя Су-35С перехватили в Тихоокеанском регионе B-52H, направлявшийся в сторону российских государственных рубежей. Бомбардировщик в итоге сменил курс.

Портал Sohu отмечает, что раньше Москва отправляла на перехват иностранных воздушных судов один или два самолета.

«Судя по всему, россияне начинают терять терпение из-за большого количества провокаций и готовы начать действовать более жестко», — пишет сайт.

В случае вторжения американского бомбардировщика в пространство РФ он мог быть уничтожен, указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu.

Ранее сегодня сообщалось, что сирийские боевики обстреляли российские самолеты из зенитной артиллерии в районе города Африна.

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