Сирийские боевики обстреляли российские самолеты из зенитной артиллерии в районе Африна

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28 сентября 2021, 07:38

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Сирийские боевики обстреляли российские самолеты из зенитной артиллерии в районе города Африна. Об этом говорится в публикации, которая появилась некоторое время назад в Telegram-канале «Милитарист».

Канал указал на очередное «ночное оживление в Сирии». В процитированном посте сообщается, что в районе Африна российские самолеты были обстреляны зенитной артиллерией сил, борющихся против властей в Дамаске. Подробности данного инцидента не приводятся.

Также «Милитарист» проинформировал, что в сторону базы РФ в Хмеймиме были запущены барражирующие боеприпасы, перехваченные комплексом «Панцирь-С».

Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro написал, что российские ракетоносцы Ту-22М3 в случае необходимости могут атаковать турецких военных, дислоцированных на сирийской территории.

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