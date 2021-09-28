Сирийские боевики обстреляли российские самолеты из зенитной артиллерии в районе Африна
28 сентября 2021, 07:38
Сирийские боевики обстреляли российские самолеты из зенитной артиллерии в районе города Африна. Об этом говорится в публикации, которая появилась некоторое время назад в Telegram-канале «Милитарист».
Канал указал на очередное «ночное оживление в Сирии». В процитированном посте сообщается, что в районе Африна российские самолеты были обстреляны зенитной артиллерией сил, борющихся против властей в Дамаске. Подробности данного инцидента не приводятся.
Также «Милитарист» проинформировал, что в сторону базы РФ в Хмеймиме были запущены барражирующие боеприпасы, перехваченные комплексом «Панцирь-С».
Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro написал, что российские ракетоносцы Ту-22М3 в случае необходимости могут атаковать турецких военных, дислоцированных на сирийской территории.
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