Портал Avia.pro: в случае необходимости российские ракетоносцы Ту-22М3 могут атаковать военных Турции в Сирии

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27 сентября 2021, 09:27 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

В случае необходимости российские ракетоносцы Ту-22М3 могут атаковать военных Турции, дислоцированных на сирийской территории. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro информирует, что Москва вновь перебросила в арабскую республику свои стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Портал отмечает, что это произошло после того, как Анкара «начала стягивать в Сирию тысячи своих военнослужащих и сотни единиц бронетехники, артиллерийские орудия и даже средства противовоздушной обороны».

Предполагается, что Ту-22М3 примут участие в ударах по сирийским боевикам. Также самолеты могут атаковать турецких военных, если возникает такая необходимость, указывает сетевое издание.

Некоторое время назад агентство «Аль-Арабия» сообщило, что силы Анкары нанесли удар по российскому вертолету в небе над сирийской провинцией Хасака. Данная информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее в понедельник ресурс Avia.pro написал, что американский бомбардировщик B-52H отработал условный удар по Дальнему Востоку.

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