Аргументы Недели В мире 13+

Портал Avia.pro: в случае необходимости российские ракетоносцы Ту-22М3 могут атаковать военных Турции в Сирии

, 09:27 Источник: Avia.pro

Портал Avia.pro: в случае необходимости российские ракетоносцы Ту-22М3 могут атаковать военных Турции в Сирии
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

В случае необходимости российские ракетоносцы Ту-22М3 могут атаковать военных Турции, дислоцированных на сирийской территории. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro информирует, что Москва вновь перебросила в арабскую республику свои стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Портал отмечает, что это произошло после того, как Анкара «начала стягивать в Сирию тысячи своих военнослужащих и сотни единиц бронетехники, артиллерийские орудия и даже средства противовоздушной обороны».

Предполагается, что Ту-22М3 примут участие в ударах по сирийским боевикам. Также самолеты могут атаковать турецких военных, если возникает такая необходимость, указывает сетевое издание.

Некоторое время назад агентство «Аль-Арабия» сообщило, что силы Анкары нанесли удар по российскому вертолету в небе над сирийской провинцией Хасака. Данная информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее в понедельник ресурс Avia.pro написал, что американский бомбардировщик B-52H отработал условный удар по Дальнему Востоку.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России

Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России

Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России. Слова военачальника приведены в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество