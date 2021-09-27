Сайт Avia.pro: американский бомбардировщик B-52H отработал условный удар по российскому Дальнему Востоку

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27 сентября 2021, 08:44 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик B-52H, Ssgt. Zade Vadnais/Planetpix / globallookpress.com

Американский стратегический бомбардировщик B-52H отработал условный удар по российскому Дальнему Востоку. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.

Накануне стало известно, что три истребителя Су-35 вылетали для сопровождения В-52Н над Тихим океаном. Российская сторона пошла на такой шаг в связи с приближением бомбардировка к границам страны.

Портал Avia.pro пишет, что B-52H отработал условный удар по Дальнему Востоку. Об этом свидетельствует то, что после появления Су-35 бомбардировщик, «пролетев еще несколько сотен километров, развернулся и лег на обратный маршрут», отмечается в процитированном материале.

Ранее в понедельник тот же сайт сообщил, что ВКС РФ нанесли по протурецким боевикам в Сирии сотни ударов за несколько дней.

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