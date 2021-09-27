Avia.pro: ВКС России нанесли по протурецким боевикам в Сирии сотни ударов за несколько дней

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27 сентября 2021, 07:29 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, UAC_Russia / globallookpress.com

Российские ВКС нанесли сотни ударов за несколько дней по протурецким боевикам, действующим на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что в течение последних нескольких суток ВКС РФ нанесли по поддерживаемым Анкарой бандитам сотни воздушных ударов. В процитированной публикации указано на то, что «основным бомбардировкам подвергается южная часть сирийской провинции Идлиб».

Ранее тот же сайт написал, что Россия могла передать подконтрольным Дамаску силам новейшее вооружение для штурма позиций джихадистов в Идлибе.

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