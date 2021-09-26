Издание Avia.pro: Россия могла передать армии Сирии новейшее вооружение для штурма позиций джихадистов в Идлибе

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26 сентября 2021, 10:59 Источник: Avia.pro

Боевые действия в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Российская Федерация могла передать сирийской армии новейшее вооружение для штурма позиций джихадистов в Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сетевое издание Avia.pro отмечает, что несколько дней назад в арабскую республику прибыл тяжело нагруженный российский военный корабль. Предполагается, что он доставил армии Сирии новейшее вооружение, которое должно быть применено при штурме позиций бандформирований в провинции Идлиб. В процитированном материале указывается на то, что силы, подконтрольные Дамаску, могли получить, в частности, ракетные комплексы.

Ранее в воскресенье тот же портал написал, что ВКС РФ начали наносить удары по боевикам в районах Сирии, где дислоцированы турецкие военные.

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