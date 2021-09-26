Издание Avia.pro: Россия могла передать армии Сирии новейшее вооружение для штурма позиций джихадистов в Идлибе

Российская Федерация могла передать сирийской армии новейшее вооружение для штурма позиций джихадистов в Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Сетевое издание Avia.pro отмечает, что несколько дней назад в арабскую республику прибыл тяжело нагруженный российский военный корабль. Предполагается, что он доставил армии Сирии новейшее вооружение, которое должно быть применено при штурме позиций бандформирований в провинции Идлиб. В процитированном материале указывается на то, что силы, подконтрольные Дамаску, могли получить, в частности, ракетные комплексы.
Ранее в воскресенье тот же портал написал, что ВКС РФ начали наносить удары по боевикам в районах Сирии, где дислоцированы турецкие военные.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.