Портал Avia.pro: ВКС России начали наносить удары по боевикам в районах Сирии, где дислоцированы военные Турции

Российские ВКС начали наносить удары по боевикам в районах Сирии, где дислоцированы турецкие военные. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro информирует, что ВКС РФ «на фоне дополнительной эскалации, создаваемой Турцией на территории Сирии», начали осуществлять налеты на бандформирования в районах, где находятся военные силы Анкары. Так, согласно имеющимся сведениям, некоторое время назад с целью уничтожения боевиков был атакован район населенного пункта Басуфан в провинции Алеппо. Авиация нанесла удары «рядом с позициями турецких военных», отмечается в процитированном материале.
Ранее в воскресенье тот же портал написал, что Москва и Дамаск могут готовить широкомасштабное наступление в Идлибе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.