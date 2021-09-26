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Портал Avia.pro: ВКС России начали наносить удары по боевикам в районах Сирии, где дислоцированы военные Турции

, 10:15 Источник: Avia.pro

Портал Avia.pro: ВКС России начали наносить удары по боевикам в районах Сирии, где дислоцированы военные Турции
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС начали наносить удары по боевикам в районах Сирии, где дислоцированы турецкие военные. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro информирует, что ВКС РФ «на фоне дополнительной эскалации, создаваемой Турцией на территории Сирии», начали осуществлять налеты на бандформирования в районах, где находятся военные силы Анкары. Так, согласно имеющимся сведениям, некоторое время назад с целью уничтожения боевиков был атакован район населенного пункта Басуфан в провинции Алеппо. Авиация нанесла удары «рядом с позициями турецких военных», отмечается в процитированном материале.

Ранее в воскресенье тот же портал написал, что Москва и Дамаск могут готовить широкомасштабное наступление в Идлибе.

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