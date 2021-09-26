Avia.pro: Россия и Дамаск могут готовить широкомасштабное наступление на протурецких боевиков в сирийском Идлибе

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26 сентября 2021, 06:20 Источник: Avia.pro

Боевые действия в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Российская Федерация и Дамаск могут готовить широкомасштабное наступление на протурецких боевиков, действующих в сирийском Идлибе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что военно-транспортная авиация РФ осуществляет переброску сил, подконтрольных Дамаску, сразу в четыре провинции Сирии — Алеппо, Идлиб, Латакию и Хаму. В процитированной публикации отмечается, что это может свидетельствовать о подготовке Москвы и властей арабской республики к широкомасштабному наступлению на идлибских боевиков, пользующихся поддержкой Анкары. Авторы сайта предположили, что в случае проведения данной операции попадут в котел и будут уничтожены до 20-30 тысяч бандитов.

Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс сообщил, что ВКС России ликвидировали в Сирии крупную группу протурецких боевиков с помощью вакуумных бомб.

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