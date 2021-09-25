Сайт Avia.pro: ВКС России уничтожили крупную группу протурецких боевиков на западе сирийского Идлиба с помощью вакуумных бомб

Российские ВКС уничтожили крупную группу протурецких боевиков на западе сирийского Идлиба с помощью вакуумных бомб. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что самолеты ВКС РФ некоторое время назад ликвидировали крупную группу поддерживаемых Анкарой бандитов вблизи города Джиср аль-Шугур, расположенного в западной части сирийской провинции Идлиб. В процитированном материале отмечается, что в ходе воздушного удара применялись вакуумные бомбы.
В результате налета могли быть уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники, указывает сайт.
Ранее в субботу тот же самый ресурс сообщил, что российская авиация сбросила на джихадистов в Алеппо неизвестный боеприпас большой мощности.
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