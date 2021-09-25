Avia.pro: ВКС России сбросили на джихадистов в сирийской провинции Алеппо неизвестную бомбу большой мощности

Российские ВКС сбросили на джихадистов в сирийской провинции Алеппо неизвестную бомбу большой мощности. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад ВКС РФ атаковали район города Дарат Изза, расположенного в западной части провинции Алеппо. В процитированном материале указывается на то, что удар был нанесен неизвестным боеприпасом большой мощности. Предполагается, что авиации удалось уничтожить крупную группу представителей бандформирований.
Ранее на текущей неделе тот же самый сайт сообщил, что Россия провела учебные ракетные стрельбы в Черном море перед вхождением туда испанских кораблей.
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