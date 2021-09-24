Сайт Avia.pro: Россия провела учебные ракетные стрельбы в Черном море перед вхождением туда испанских военных кораблей

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24 сентября 2021, 08:27 Источник: Avia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация провела учебные ракетные стрельбы в Черном море перед вхождением туда испанских военных кораблей. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад в Черном море появились два испанских судна — патрульный корабль Rayo и минный тральщик Viareggio. Перед их заходом силы РФ осуществили в акватории учебные ракетные стрельбы с использованием береговых комплексов «Бастион».

Ранее в пятницу тот же самый сайт написал, что американская армия отработала условный удар стелс-ракетами по российской Арктике и Сибири.

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