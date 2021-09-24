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Avia.pro: армия США отработала условный удар стелс-ракетами по российской Арктике и Сибири

, 07:50 Источник: Avia.pro

Avia.pro: армия США отработала условный удар стелс-ракетами по российской Арктике и Сибири
Американские военные, Dennis Hoffman / globallookpress.com

Армия Соединенных Штатов отработала условный удар стелс-ракетами по российской Арктике и Сибири. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что американские военные провели учения, в рамках которых был отработан условный удар по российской Арктике и Сибири посредством стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER.

В процитированной публикации отмечается, что данные снаряды представляют «особую опасность» для РФ из-за большой дальности их действия.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Sohu указал на то, что Москва сможет прорвать защиту авианосцев США своими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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