Sohu: Россия сможет прорвать защиту американских авианосцев гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Аргументы Недели → В мире 13+

23 сентября 2021, 16:41 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация сможет прорвать защиту авианосцев, состоящих на вооружении Соединенных Штатов, гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что, согласно имеющимся сведениям, максимальная дальность ракет «Циркон», которые флот РФ должен получить в следующем году, способна достигать тысячи километров. Данные снаряды в состоянии поражать как наземные, так и морские цели и при необходимости могут оснащаться ядерными боеголовками.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации китайского сайта указывается на то, что «Цирконы» смогут прорвать защиту американских авианосцев. При этом Sohu отмечает, что технические возможности ракет позволяют эффективно атаковать, не приближаясь к ударной группировке противника.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro сообщил, что на одной из баз США замечен самолет, похожий на секретный истребитель шестого поколения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости