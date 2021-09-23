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Sohu: Россия сможет прорвать защиту американских авианосцев гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

, 16:41 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: Россия сможет прорвать защиту американских авианосцев гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация сможет прорвать защиту авианосцев, состоящих на вооружении Соединенных Штатов, гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что, согласно имеющимся сведениям, максимальная дальность ракет «Циркон», которые флот РФ должен получить в следующем году, способна достигать тысячи километров. Данные снаряды в состоянии поражать как наземные, так и морские цели и при необходимости могут оснащаться ядерными боеголовками.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации китайского сайта указывается на то, что «Цирконы» смогут прорвать защиту американских авианосцев. При этом Sohu отмечает, что технические возможности ракет позволяют эффективно атаковать, не приближаясь к ударной группировке противника.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro сообщил, что на одной из баз США замечен самолет, похожий на секретный истребитель шестого поколения.

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