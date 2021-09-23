Издание Avia.pro: на американской базе замечен самолет, похожий на секретный истребитель шестого поколения

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23 сентября 2021, 15:52 Источник: Avia.pro

Самолет, U.S. Department of Defense / globallookpress.com

На одной из баз Соединенных Штатов замечен самолет, похожий на секретный истребитель шестого поколения. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro информирует, что на объекте в пустыне Мохаве, где испытывается новейшее секретное американское вооружение, заметили летательный аппарат, который своим внешним видом «практически полностью» напоминает ранее опубликованный в США концептуальный проект истребителя шестого поколения.

Как сообщалось ранее в четверг, британский таблоид Daily Express написал, что создание Вашингтоном, Лондоном и Канберрой военного союза AUKUS вызвало «ярость» у Москвы.

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