Daily Express: создание военного альянса AUKUS вызвало у России «ярость»

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23 сентября 2021, 15:22 Источник: «ПолитРоссия»

Российские подлодки, MOD Russia / globallookpress.com

Создание военного альянса AUKUS вызвало «ярость» у Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах британских СМИ.

Некоторое время назад Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о формировании военного союза, получившего название AUKUS. Таблоид Daily Express пишет, что этот шаг вызвал у России «ярость».

Издание процитировало секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который заявил, что новый блок направлен против Москвы и Пекина.

Как указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Daily Express, эксперты опасаются, что в качестве ответа на создание альянса РФ может начать выводить на международный рынок вооружения свои атомные субмарины, которые считаются одними из лучших в мире. Предполагается, что интерес к подлодкам способны проявить, в частности, Алжир и Вьетнам.

«Еще одна плохая новость для AUKUS заключается в том, что в течение следующих 12 месяцев Тихоокеанский флот России должны пополнить три новых атомных подводных лодки», — отмечает британский таблоид.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание NetEasе написало, что США «стали посмешищем» из-за критики разрабатываемого Москвой беспилотника «Орион».

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